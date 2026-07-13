Миллионы людей получают медпомощь в уязвимых к землетрясениям зданиях — ВОЗ

Землетрясения остаются самыми смертоносными среди стихийных бедствий. С 2000 по 2023 год на них пришлось более половины всех смертей, связанных с природными катастрофами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Службу новостей ООН.

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения миллионы людей живут и получают медицинскую помощь в зданиях, которые могут не выдержать сильных подземных толчков.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает Стамбул. Город с населением более 15 млн человек расположен рядом с Северо-Анатолийским разломом — одним из наиболее активных в мире.

Согласно исследованию, опубликованному в 2025 году, под Мраморным морем проходит участок разлома, способный вызвать землетрясение магнитудой около 7. По оценкам ученых, вероятность такого события в районе Стамбула в ближайшие десятилетия составляет 40–60%.

При этом зона риска не ограничивается Турцией. На территории Европейского региона ВОЗ находятся два крупнейших сейсмических пояса мира. Почти вся территория Кыргызстана и Таджикистана, а также отдельные районы Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, наряду со странами Южного Кавказа, относятся к зонам очень высокой сейсмической опасности.

Особенно уязвимой остается Ферганская долина, где на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проживают около 11 млн человек.

Опыт разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году показал, насколько важно, чтобы больницы продолжали работать после катастрофы. Если медицинские учреждения выходят из строя в первые минуты после удара стихии, тысячи пострадавших могут остаться без необходимой помощи.

Эксперты ВОЗ подчеркивают, что подготовка обходится значительно дешевле ликвидации последствий. По оценкам ООН, строительство новой больницы с учетом требований сейсмостойкости увеличивает стоимость проекта менее чем на 4%. Модернизация существующих зданий может стоить около 1% их стоимости, при этом существенно повышая вероятность того, что медучреждения продолжат работу после землетрясения.

Помимо укрепления медицинской инфраструктуры, специалисты рекомендуют поддерживать в постоянной готовности экстренные медицинские бригады, регулярно проводить учения, совершенствовать международную координацию и уделять особое внимание защите пожилых людей, людей с инвалидностью и вынужденных переселенцев.

Как отмечают в ВОЗ, главный урок последних крупных землетрясений заключается в том, что готовиться к катастрофам необходимо заранее.

Напомним, число погибших после разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 4 333 человек, десятки тысяч пострадали, а тысячи жителей все еще остаются без постоянного жилья.