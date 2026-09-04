Миллион теңге за должность учителя: в школе Кентау разгорелся скандал

В социальных сетях распространилась видеозапись конфликта в школе-гимназии № 14 имени аль-Фараби. Жительница Кентау утверждает, что ей обещали постоянное место учителя начальных классов, хотя, по официальным данным, свободной вакансии в учебном заведении нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судя по опубликованным кадрам и подписи к видео, женщина якобы передала деньги человеку, который обещал помочь ей с трудоустройством. Она говорит, что вопрос должны были согласовать через городской отдел образования. В подтверждение своих слов жительница Кентау показывает переписку, аудиозаписи и сведения о банковском переводе 500 тысяч теңге на указанный ей номер. Она также утверждает, что часть денег передала в конверте.

— Мне сказали, что за миллион теңге можно договориться с гороно. Я пересчитала деньги и передала их в конверте. Мне сказали: «Ждите, я сама сообщу». До вчерашнего дня ничего не спрашивала, потому что доверяла этому человеку, — заявляет женщина.

Участница разговора отрицает получение денег и утверждает, что не гарантировала трудоустройство.

— Я ничего не получала. Она принесла документы, они до сих пор у меня. Я сказала только, что попробую узнать. Никаких обещаний не давала, — отвечает она.

Во время разговора также выясняется, что учебных часов не хватает даже действующим педагогам. На этом фоне заявительница требует объяснить, каким образом ей могли обещать постоянное трудоустройство.

Авторы публикации призвали проверить кадровые назначения и распределение учебной нагрузки в школе. Они также поставили вопрос о том, проводился ли конкурс на должность учителя начальных классов и кому могли быть переданы деньги. При этом в публикации отдельно отмечено, что сведения о миллионе теңге основаны на словах заявительницы. Их достоверность предстоит установить компетентным органам.

В управлении образования Туркестанской области на запрос агентства Kazinform предоставили официальный комментарий.

— По жалобе жительницы Кентау на место выехали участковые инспекторы полиции и следователи. У женщины приняли письменное заявление. В настоящее время сотрудники полиции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан принимают необходимые меры и проводят следственные действия. Правовая оценка обстоятельствам и сведениям, указанным в публикации, будет дана по результатам расследования, — сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что в школе-гимназии № 14 имени аль-Фараби нет вакантной должности учителя начальных классов. По этой причине конкурс не объявлялся. Дефицита педагогов этого профиля в школе также нет.

— Вопрос находится на контроле государственных органов. По итогам расследования будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями законодательства, — добавили в областном управлении образования.

Это не первый конфликт в организациях среднего образования Туркестанской области за последнее время. Ранее сообщалось, что 1 сентября в школе № 67 Сарыагашского района словесная перепалка между педагогами и общественными активистами переросла в потасовку. Обе стороны инцидента обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Учителя утверждали, что это была намеренная провокация после того, как коллектив выступил с открытым обращением о поборах и давлении со стороны руководства школы.