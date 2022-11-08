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Миллион тенге похитил из кассы игорного заведения житель Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Ноября 2022, 20:26
Миллион тенге похитил из кассы игорного заведения житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили мужчину, похитившего из кассы игорного заведения 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тюлькубасский районный отдел полиции поступило заявление от сотрудника игорного заведения. По его словам, утром, когда работницы заведения спали, неизвестный похитил из кассы более 1 млн тенге.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 «Кража». Получив сообщение, опытные полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они опросили очевидцев и изучили камеры видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого, которого задержали по месту жительства. Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как выяснилось, подозреваемый оказался постоянным посетителем. В день кражи он находился в игорном заведении. Ранним утром воришка украл денежные средства в крупном размере. Полученные деньги он успел потратить на собственные нужды.

По факту кражи проводится досудебное расследование. Также проверяется законность деятельности игорного заведения.


Фото: polisia.kz


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