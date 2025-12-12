Миллион квадратных метров жилья построили в Жетысу за три года

По его данным, из общего объема 6 689 квартир построены за счет бюджета. Из них 388 предназначены для переселения жителей аварийных домов, еще 2 362 — для социально уязвимых категорий населения.

Аким отметил, что в области в очереди на получение жилья состоят 43,1 тыс. человек, из них 13,2 тыс. — это представители социально уязвимых групп. В Талдыкоргане в очереди находятся 20,2 тыс. человек, включая 6,9 тыс. граждан из социально уязвимых категорий.

— За три года уровень обновления вновь построенных или требующих ремонта социальных объектов в среднем составил 55,8 процента, модернизировано 276 объектов, — добавил аким.

Среди них 41 школа (41,8%), 162 объекта здравоохранения (63,8%), 34 объекта культуры (36,2%) и 39 спортивных объектов (79,6%).