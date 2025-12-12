РУ
    15:43, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Миллион квадратных метров жилья построили в Жетысу за три года

    В 2023–2025 годах в области Жетысу ввели в эксплуатацию один миллион квадратных метров жилья — это 13 498 новых квартир, сообщил аким региона Бейбит Исабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Миллион квадратных метров жилья построили в Жетысу за три года
    Фото: СЦК

    По его данным, из общего объема 6 689 квартир построены за счет бюджета. Из них 388 предназначены для переселения жителей аварийных домов, еще 2 362 — для социально уязвимых категорий населения.

    Аким отметил, что в области в очереди на получение жилья состоят 43,1 тыс. человек, из них 13,2 тыс. — это представители социально уязвимых групп. В Талдыкоргане в очереди находятся 20,2 тыс. человек, включая 6,9 тыс. граждан из социально уязвимых категорий.

    — За три года уровень обновления вновь построенных или требующих ремонта социальных объектов в среднем составил 55,8 процента, модернизировано 276 объектов, — добавил аким. 

    Среди них 41 школа (41,8%), 162 объекта здравоохранения (63,8%), 34 объекта культуры (36,2%) и 39 спортивных объектов (79,6%).

    Регионы Казахстана Область Жетысу Жилье
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
