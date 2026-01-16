Миллион казахстанцев: как АО «Самрук-Қазына» наращивает объемы соцподдержки с каждым годом

Корпоративная социальная ответственность остается одним из ключевых направлений работы холдинга, где в приоритете дети, инклюзия, медицина и массовый спорт.

Реабилитационные центры для особенных детей, инклюзивные классы в школах, новые спортзалы в регионах и врачи, приезжающие в самые отдаленные аулы. Все это — часть социальных программ, которые АО «Самрук-Қазына» реализует через фонд Samruk-KazynaTrust.

Фото: АО «Самрук-Қазына»

Только в 2025 году было поддержано 39 социальных проектов на сумму 12,5 миллиарда тенге. В целом по всей стране сегодня работают 55 реабилитационных центров, где ежегодно комплексную помощь получают около 21 тысячи детей. В школах Астаны, Акмолинской и Атырауской областей в 2025 году открыли 17 кабинетов поддержки инклюзии (суммарно работает уже 31 кабинет), инклюзивным образованием охвачено свыше 2000 детей.

Отдельный акцент — на здоровье жителей глубинки. Медицинско-правовой поезд «Саламатты Қазақстан» за год побывал в 123 отдаленных населенных пунктах, где более 100 тысяч жителей аулов смогли бесплатно попасть на прием к врачам и получить юридические консультации.

Фото: АО «Самрук-Қазына»

В приоритете остается и массовый спорт. За последние пять лет в регионах построено 18 спортивных комплексов — от Акмолинской области до Мангистау, благодаря чему занятия спортом стали доступны для 740 тысяч сельских жителей, прежде всего детей и подростков.

По словам председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, социальные проекты холдинга — это инвестиции не в отчетность, а в будущее страны.

— Для нас корпоративная социальная ответственность — это системная работа. Мы поддерживаем проекты, которые действительно меняют жизнь людей, особенно детей, и работают в регионах и мегаполисах на постоянной основе, — подчеркнул он.

В «Самрук-Қазына» отмечают, что социальные инициативы будут расширяться и дальше — с фокусом на устойчивые решения, которые дают реальный эффект для казахстанцев.