РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Миллион казахстанцев: как АО «Самрук-Қазына» наращивает объемы соцподдержки с каждым годом

    Более миллиона казахстанцев — от семей в регионах до детей с особыми потребностями — получили поддержку в 2025 году в рамках социальных проектов группы компаний «Самрук-Қазына», передает Kazinform.

    Миллион казахстанцев: как Самрук-Казына наращивает объемы соцподдержки с каждым годом
    Фото: АО «Самрук-Қазына»

    Корпоративная социальная ответственность остается одним из ключевых направлений работы холдинга, где в приоритете дети, инклюзия, медицина и массовый спорт.

    Реабилитационные центры для особенных детей, инклюзивные классы в школах, новые спортзалы в регионах и врачи, приезжающие в самые отдаленные аулы. Все это — часть социальных программ, которые АО «Самрук-Қазына» реализует через фонд Samruk-KazynaTrust.

    Миллион казахстанцев: как Самрук-Казына наращивает объемы соцподдержки с каждым годом
    Фото: АО «Самрук-Қазына»

    Только в 2025 году было поддержано 39 социальных проектов на сумму 12,5 миллиарда тенге. В целом по всей стране сегодня работают 55 реабилитационных центров, где ежегодно комплексную помощь получают около 21 тысячи детей. В школах Астаны, Акмолинской и Атырауской областей в 2025 году открыли 17 кабинетов поддержки инклюзии (суммарно работает уже 31 кабинет), инклюзивным образованием охвачено свыше 2000 детей.

    Отдельный акцент — на здоровье жителей глубинки. Медицинско-правовой поезд «Саламатты Қазақстан» за год побывал в 123 отдаленных населенных пунктах, где более 100 тысяч жителей аулов смогли бесплатно попасть на прием к врачам и получить юридические консультации.

    Миллион казахстанцев: как Самрук-Казына наращивает объемы соцподдержки с каждым годом
    Фото: АО «Самрук-Қазына»

    В приоритете остается и массовый спорт. За последние пять лет в регионах построено 18 спортивных комплексов — от Акмолинской области до Мангистау, благодаря чему занятия спортом стали доступны для 740 тысяч сельских жителей, прежде всего детей и подростков.

    По словам председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, социальные проекты холдинга — это инвестиции не в отчетность, а в будущее страны.

    — Для нас корпоративная социальная ответственность — это системная работа. Мы поддерживаем проекты, которые действительно меняют жизнь людей, особенно детей, и работают в регионах и мегаполисах на постоянной основе, — подчеркнул он.

    В «Самрук-Қазына» отмечают, что социальные инициативы будут расширяться и дальше — с фокусом на устойчивые решения, которые дают реальный эффект для казахстанцев.

    Миллион казахстанцев: как Самрук-Казына наращивает объемы соцподдержки с каждым годом
    Фото: АО «Самрук-Қазына»
    Теги:
    Здравоохранение Социальная поддержка Казахстанцы Образование ФНБ «Самрук Казына» Инклюзия
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают