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Миллион гектаров неиспользуемых земель изъяли через суд в СКО

9 Октября 2018 17:49 73
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Миллион гектаров неиспользуемых земель изъяли через суд в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Актив общественности Северо-Казахстанской области обсудил Послание Президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Говоря о развитии агропромышленного комплекса, аким области Кумар Аксакалов подчеркнул важность рационального использования земель. Он отметил, в регионе выявляют и возвращают в собственность земли, которые нынешние владельцы используют не по назначению.

«При средней урожайности зерновых 18 центнеров с гектара отдельные хозяйства получают низкую урожайность. За последние три года выявлено используемых не по назначению 1,3 млн. га земель. Через суд вернули в сельскохозяйственный оборот более 1 миллиона гектаров», - сказал К.Аксакалов.

Аким области подчеркнул, что такую работу нужно проводить в селах и в Петропавловске. По его словам, он дал распоряжение акиму города Марату Тасмаганбетову изымать земли у тех, кто использует их не по назначению.

«Я давал поручение законсервировать передачу и всякие операции по перепродаже земель запретить. Многие годы тому назад земли были проданы. Частники хотят землю перепродать. Сами ничего не делают. Нужно поднять историю вопроса: кем и когда эти земли были перепроданы. Многие практически получили их бесплатно, а сейчас хотят большие деньги», - отметил К.Аксакалов.

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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