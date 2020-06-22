Миллион деревьев высадят в Алматы: озвучены требования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в течение трех лет будет посажено порядка 1 миллиона зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская заявила, что была проведена инвентаризация зеленых насаждений. В итоге было определено, что в городе произрастает 2,352 миллионов деревьев. Фактический зеленый фонд составляет 1,8 млн (77%), 539 тысяч насаждений (23%) – являются ослабленными. В основном растет вяз - 38%, клен - 10%, яблони - 6%, вишни - 5%, тополя и сирень - всего 4%.

«В прошлом году по инициативе акима города Бакытжана Абдировича начата акция «Jasyl Almaty», целью которой является вернуть статус Алматы города-сада. Уже высажено 135 тыс. зеленых насаждений различных пород. И в этом году высажено 8 тыс. деревьев. Планируется еще 257 тыс. саженцев посадить, большая часть будет высаживаться в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском районах», - сказала Наталья Ливинская,

По данным управления, в целом, в течение трех лет будет посажено порядка 1 млн. зеленых насаждений. В результате площадь зеленых насаждений увеличится с 3,5 кв.метров/человек, до – 4,0 кв.метров/человека, а площадь парковых зон довести до 5,2 кв.метров/человек, сейчас 4,6.

Наталья Ливинская также сообщила, что разработаны требования к посадке деревьев. Высота не менее 3 метров с 5 сформировавшимися ветками, возраст 6-8 лет, диаметр 3 см, уход - не менее 2 лет. Вид дерева должен быть определен климатом и почвой в зависимости от района.

«Поэтому ведется разработка Стратегии озеленения города Алматы на 2020-2030 годы. Определим места для новых зеленых зон, мероприятия по обновлению зеленого фонда, замене старовозрастных и аварийных деревьев и посадке устойчивых к загрязнению воздушного бассейна деревьев и кустарников, будет получена схема зон зеленых насаждений», - добавила она.

Впервые с учетом мнения жителей, общественного совета и активных граждан разработаны Правила содержания и защиты зеленых насаждений. В проекте правил учтены существующие отраслевые проблемные вопросы по содержанию и защите зеленых насаждений, к примеру за незаконный снос компенсационная посадка составляет 1 к 10, планируется увеличить данную норму 1 к 100.

Впервые в городе ведется биологическая обработка против листогрызущих и сосущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний.

Используются биопрепараты, которые являются экологически безвредными и абсолютно безопасными для людей.







