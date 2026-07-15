Миллиардер Уоррен Баффетт прекращает пожертвования в Фонд Билла Гейтса

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт прекратил делать пожертвования в Фонд Билла Гейтса спустя несколько недель после того, как соучредитель Microsoft рассказал о своих связях с покойным Джеффри Эпштейном, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на BBC.

В 2006 году Баффетт «безоговорочно» пообещал ежегодно жертвовать акции своей компании Berkshire Hathaway Фонду Билла и Мелинды Гейтс «до конца своих дней».

Однако во вторник Фонд не попал в список организаций, которые получат акции на миллиарды долларов.

Вместо этого акции будут распределены между четырьмя фондами до 31 декабря 2034 года, которые связаны с членами семьи Баффетта.

О связи Гейтса с Эпштейном стало известно после того, как в январе Министерство юстиции США опубликовало документы.

В своем заявлении о пожертвованиях Баффетт не упомянул Гейтса или Эпштейна по имени. Но в марте он сообщил в интервью CNBC, что не разговаривал с Гейтсом «с тех пор, как все это стало достоянием общественности».

— Я не хочу оказаться в ситуации, когда я буду знать… что меня вызовут в качестве свидетеля, — добавил он.

За 20 лет Баффетт пожертвовал 47 млрд долларов Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

В 2010 году Билл и Мелинда Гейтс, а также Баффетт учредили «Клятву дарения», цель которой — побудить чрезвычайно богатых людей отдать большую часть своего состояния при жизни или по завещанию.

Билл и Мелинда Гейтс развелись в 2021 году после 27 лет брака.

В 2024 году Мелинда Френч Гейтс ушла из фонда, соучредителем которого была, и заявила, что пожертвует 1 млрд долларов на борьбу за права женщин в США.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс извинился перед Фондом Гейтса за связи с Эпштейном, а также в июне он предстал перед комитетом по надзору Палаты представителей США на закрытых слушаниях, чтобы ответить на вопросы о своих отношениях с Эпштейном, который умер в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.