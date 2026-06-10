Билл Гейтс даст показания в комиссии Конгресса по делу Эпштейна

Члены надзорного комитета Палаты представителей должны провести в среду закрытое слушание с миллиардером и соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом по делу Эпштейна, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на ABC News.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джеймс Комер официально потребовал, чтобы Гейтс дал показания после того, как его имя несколько раз упоминалось в документах, опубликованных Министерством юстиции США в рамках расследования дела.

Согласно документам, отношения Гейтса и Эпштейна начались в 2011 году, через три года после того, как Эпштейн признал себя в 2008 году виновным в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией, и продолжались как минимум до конца 2014 года.

Гейтс не был обвинен в каких-либо правонарушениях, связанных с Эпштейном, и отрицал, что ему было известно о преступлениях.

Ранее сообщалось о фигурировании известных лиц США в деле Эпштейна.