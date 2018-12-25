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Миллиард тенге направят на восстановление орошаемых земель в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 1 миллиарда тенге будут направлены на восстановление орошаемых земель в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства РК Армана Евниева.
«Основной целью программы является обеспечение орошаемых земель поливной водой на площади 3,5 млн га. Объем инвестиции составляет в сумме 1 233 млн тенге. Реализация предусматривает восстановление выбывших из оборота, но востребованных орошаемых земель на площади 600 тыс. га и ввод новых 1 500 тыс. га. При этом валовый выпуск составит 3 727 млрд тенге», - рассказал Арман Евниев, представляя Кабинету министров план развития орошаемых земель до 2028 года.
«По сравнительному анализу зависимость урожайности от влагообеспеченности на примере картофеля указывает о необходимости организации полива для получения гарантированного высокого урожая. Суммарный среднемноголетний сток рек и временных водотоков позволяет безболезненно обеспечить поливной водой 3,5 млн га орошаемых земель», - добавил он.
При этом отмечается, что большая часть средств, 316 млн долларов, это займы исламского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.
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