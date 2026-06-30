Милич Чурчич уволен с поста главного тренера «Кызылжар»

Сербский специалист Милич Чурчич больше не является главным тренером футбольного клуба «Кызылжар» из Петропавловска, передает Kazinform.

В официальном сообщении команды говорится, что расторжение соглашения о прекращении сотрудничества с Чучрчичем достигнуто по взаимному согласию сторон.

Также вмессте с Чурчичем из «Кызылжара» уволены Иван Йевич, работавший помощником главного тренера, и тренер по физической подготовке Евгений Кресик.

Руководство «Кызылжара» поблагодарило тренерский штаб Милича Чурчича за работу и пожелало специалистам всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Имя нового главного тренера «Кызылжара» пока не разглашается, хотя, среди болельщиков распространяется информация о том, что это также будет иностранный специалист. Но пока назначение не состоялось, с командой будет работать местный специалист Николай Стоякин, ближайший матч под го руководством «Кызылжар» проведет 4 июля дома против «Елимая» из Семея.

В сезоне-2026 Казахстанской футбольной Премьер-лиги после 16 матчей «Кызылжар» занимает 12 место с 15 очками в активе.

Ранее Чурчич сделал прогноз на стартовый матч алматинского «Кайрата» в квалификации Лиги чемпионов против команды из Черногории.