Милан запрещает туристические «кейбоксы»

С января 2026-го такие сейфы будет запрещено размещать на столбах, заборах и других элементах городской инфраструктуры на общественной территории. Нарушителям грозит штраф до 400 евро, на них же лягут расходы на демонтаж. С точки зрения нового закона, «кейбоксы» арендодателей представляют собой использование общественного пространства в интересах частных лиц без уплаты сбора.

Однако нарушение общественного пространства частными ящиками — не главная причина запрета.

Одна из главных причин — безопасность. С помощью «кейбоксов» туристы могут самостоятельно заселиться и выселиться, ни разу не встретившись с хозяевами — а это значит, что такой услугой могут воспользоваться случайные и опасные лица. Еще год назад итальянское правительство потребовало от арендодателей встречать своих гостей лично.

А кроме этого, «кейбоксы» могут быть использованы как «закладки» наркоторговцев и для многих других незаконных деяний.

Ящики для ключей запретили у себя уже несколько итальянских городов, в первую очередь такие, которые страдают от чрезмерного туризма. Для местных жителей «кейбоксы» стали символами острого жилищного кризиса.

