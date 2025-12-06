РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:29, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Милан запрещает туристические «кейбоксы»

    Милан присоединился к итальянским городам, которые запретили у себя «кейбоксы» — ящики для ключей, которыми пользуются для краткосрочной аренды помещений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Фото: Agenzia Nova

    С января 2026-го такие сейфы будет запрещено размещать на столбах, заборах и других элементах городской инфраструктуры на общественной территории. Нарушителям грозит штраф до 400 евро, на них же лягут расходы на демонтаж. С точки зрения нового закона, «кейбоксы» арендодателей представляют собой использование общественного пространства в интересах частных лиц без уплаты сбора.

    Однако нарушение общественного пространства частными ящиками — не главная причина запрета.

    Одна из главных причин — безопасность. С помощью «кейбоксов» туристы могут самостоятельно заселиться и выселиться, ни разу не встретившись с хозяевами — а это значит, что такой услугой могут воспользоваться случайные и опасные лица. Еще год назад итальянское правительство потребовало от арендодателей встречать своих гостей лично.

    А кроме этого, «кейбоксы» могут быть использованы как «закладки» наркоторговцев и для многих других незаконных деяний.

    Ящики для ключей запретили у себя уже несколько итальянских городов, в первую очередь такие, которые страдают от чрезмерного туризма. Для местных жителей «кейбоксы» стали символами острого жилищного кризиса.

    Какие меры приняли власти итальянской Флоренции по борьбе с чрезмерным туризмом — читайте здесь

     

    Туризм Италия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
