Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гимнаст Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль на проходящей в Чэнду (Китай) летней Универсиаде-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он стал обладателем серебряной награды в мужских вольных упражнениях по спортивной гимнастике. За свое выступление Милад заработал 14.300 баллов, уступив лишь японцу Кае Кадзуме (14.333) и опередив южнокорейца Рю Сонхёна (13.900).

Другой представитель Казахстана в данных соревнованиях Дмитрий Патанин стал пятым с результатом 13.566.

Таким образом, на данный момент в медальной копилке Казахстана на текущих студенческих играх одно «золото», шесть серебряных наград и восемь «бронз».