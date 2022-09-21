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Микрорайоны Атырау оказались под пеплом от горевшего тростника на Каспии
21 Сентября 2022, 11:32

Микрорайоны Атырау оказались под пеплом от горевшего тростника на Каспии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Микрорайоны Атырау осыпало хлопьями горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители города Атырау делятся в соцсетях фото и видео улиц и своих дворов, на которые выпали хлопья горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей - камыша. В воздухе чувствуется запах гари. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям открытым огнем накануне горело 60 га растительности. Огонь перекинулся на природный резерват «Ак Жайык».

«Во время тушения огонь перекинулся на застрявший в болоте вездеход ДЧС «ТРЭКОЛ», который был полностью уничтожен. На «ТРЭКОЛе» находились два сотрудника. Они были эвакуированы в безопасное место. Тушение пожара продолжается», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

«ТРЭКОЛ» - плавающий шестиколесный вездеход с шинами сверхнизкого давления. Название «ТРЭКОЛ» происходит от слов «ТРанспорт ЭКОЛогический», благодаря шинам сверхнизкого давления вездеход может передвигаться по болотистой местности. Кузов изготовлен из стеклопластика, поэтому отличается очень низкой теплопроводностью и возможностью эксплуатации при температуре от - 60°С до + 60°С. Вездеход может оснащаться гребным винтом для движения по воде.

Как ранее сообщалось, небо над Атырау заволокло дымом от горящих на Каспии тростников.



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