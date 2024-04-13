Микрорайоны Петропавловска уходят под воду: развернуто 11 эвакопунктов

В Петропавловске сохраняется тяжелая паводковая обстановка. Окраины города постепенно затапливает, людей срочно эвакуируют, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Ерик Сарыбаев сообщил, что вода в реке Есиль поднимается быстро и идет с большой скоростью. В оперативном штабе делают расчеты и прогнозируют зоны подтопления. Там заранее эвакуируют население.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил, что идет эвакуация поселка Кожевенный и нижней части Подгоры.

— Основные подтопляемые зоны — это Подгора, Заречный, Кожевенный и дачные поселки. Всего 29 садоводческих обществ, более 6 тысяч дачных участков. Заранее эвакуировали Заречный. Уровень воды такой, что ни одно защитное сооружение не выдерживает. Заречный уже подтоплен, находится под водой. Что касается Кожевенного, там подняли имеющуюся дамбу на 1,5 метра с учетом паводка 2017-го года, но вода ночью перелилась. Поселок будет полностью эвакуирован. Начали эвакуацию нижней части Подгоры. Скорее всего, вода туда придет тоже, защитные сооружения уже подмывает вода и выдавливает лед, — прокомментировал С. Мухамедиев.

В Петропавловске развернули 11 эвакопунктов. Резерв мест еще есть.