Ситуация с паводком в СКО критическая - ДЧС

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Ерик Сарыбаев сообщил на брифинге, что ситуация критическая. Вода в реке Есиль поднимается быстро и идет с большой скоростью, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В предыдущие годы в паводок основная вода приходила после ледохода. В этом году — вместе идут. Лед сносит все на своем пути: деревья, строения и ЛЭП, повреждает дамбы и сооружения. Во многих дамбах уже имеются разрушения. Самое критичное — выход из строя насосной станции ТОО «Кызылжар су». Более суток город остается без воды. Под контролем Правительства РК проводятся в усиленном режиме работы по восстановлению водоснабжению. По Петропавловску за сутки поднялась более чем на 1,5 метра за сутки. По области подтопило 617 домов, эвкуировали более 3,6 тыс человек. Только за сутки — около 1,8 тыс, — проинформировал Ерик Сарыбаев.

Проводится заблаговременная эвакуациия. Заняты все службы. Основные усилия направлены на спасение и сохранение жизни граждан.