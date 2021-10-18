Микрорайон возрождают в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Сарани Карагандинской области строится шинный завод. Начали возводить главный корпус производственного цеха. Развитие промышленной площадки благоприятно сказывается и на самом микрорайоне РТИ, где находится индустриальная зона. Там восстанавливают многоэтажные дома, строят модульную котельную и должен появиться современный детский сад. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Запуск шинного завода запланирован на конец 2022 года. На предприятии предполагается выпускать около 3,5 млн шин в год. Они будут направляться на комплектацию автомобилей, производимых в Казахстане, вторичный рынок, а также на экспорт в страны ближнего зарубежья. Более тысячи местных жителей получат работу на заводе.

Для обучения персонала организована стажировка на действующем в российском Нижнекамске шинном заводе. На время обучения работодатель выплачивает будущим специалистам зарплату и берёт на себя все расходы по переезду и проживанию. До запуска завода обучение и переквалификацию пройдут порядка 500 человек.

Стоит отметить, что на индустриальной площадке РТИ уже работает завод по производству автобусов. Ввод ещё одного нового предприятия даст импульс большему развитию моногорода.

Наряду с возрождением промышленной зоны в микрорайоне восстанавливают заброшенные в 90-е дома, в том числе и за счёт местных предприятий.

«В прошлом году мы отремонтировали два дома, они уже заселены. Квартиры розданы очередникам. Четыре дома будут восстановлены за счёт средств промышленных предприятий, они их готовят для своих работников. В этом и следующем годах планируем отремонтировать 10 домов», – рассказал руководитель отдела строительства Сарани Курмет Шайкенов.





Всего в Сарани в очереди на жильё состоят около тысячи человек. Восстановление домов в микрорайоне РТИ позволит существенно сократить количество очередников.

Учитель начальных классов Алмагуль Куленбаева ждала своей очереди 10 лет. Она получила квартиру в одном из восстановленных домов и уже отпраздновала новоселье.

«Я очень довольна. У меня однокомнатная квартира, тёплая, светлая. Микрорайон оживает, рядом дома тоже восстанавливают. Автобусы ходят каждые полчаса, двор отличный», – говорит Алмагуль.

Также в микрорайоне идёт благоустройство трёх дворов, отремонтированы дороги, оборудованы тротуары и установлено 77 опор освещения со светодиодными светильниками. Кроме того, в населённом пункте начато строительство модульной котельной, которая обеспечит централизованным теплом дома РТИ.

«Школа здесь есть, в следующем году предполагается строительство нового детского сада за счёт частных инвестиций», – отметил Курмет Шайкенов.