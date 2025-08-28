Микрорайон Акбулак в Алматы обеспечили водой и канализацией
В Алатауском районе жители микрорайона Акбулак получили централизованное водоснабжение и канализацию, передает корреспондент агентства Kazinform.
Строительство инженерных сетей профинансировано за счет средств, возвращенных из незаконно выведенных активов. Эти средства по поручению Главы государства направляются на строительство социально значимых объектов. Как сообщил руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры районного акимата Абай Топарбай, за счет возвращенных средств реализуются два проекта — в Акбулаке и Боралдае.
По словам местных жителей, проблема оставалась нерешенной долгие годы. В 2024 году здесь проложили инженерные сети, а летом этого года обновили дороги. Все работы полностью завершены.
Аналогичные работы завершаются и в микрорайоне Боралдай. Там уже построено более 50 километров инженерных сетей, которые обеспечат район водой и канализацией.
