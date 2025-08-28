Микрорайон Акбулак в Алматы обеспечили водой и канализацией

Строительство инженерных сетей профинансировано за счет средств, возвращенных из незаконно выведенных активов. Эти средства по поручению Главы государства направляются на строительство социально значимых объектов. Как сообщил руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры районного акимата Абай Топарбай, за счет возвращенных средств реализуются два проекта — в Акбулаке и Боралдае.

По словам местных жителей, проблема оставалась нерешенной долгие годы. В 2024 году здесь проложили инженерные сети, а летом этого года обновили дороги. Все работы полностью завершены.

Аналогичные работы завершаются и в микрорайоне Боралдай. Там уже построено более 50 километров инженерных сетей, которые обеспечат район водой и канализацией.

Ранее сообщалось, что инженерные сети двух ЖК Алматы передадут на баланс города.