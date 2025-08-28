РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 28 Август 2025 | GMT +5

    Микрорайон Акбулак в Алматы обеспечили водой и канализацией

    В Алатауском районе жители микрорайона Акбулак получили централизованное водоснабжение и канализацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в
    Фото: pexels

    Строительство инженерных сетей профинансировано за счет средств, возвращенных из незаконно выведенных активов. Эти средства по поручению Главы государства направляются на строительство социально значимых объектов. Как сообщил руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры районного акимата Абай Топарбай, за счет возвращенных средств реализуются два проекта — в Акбулаке и Боралдае.

    По словам местных жителей, проблема оставалась нерешенной долгие годы. В 2024 году здесь проложили инженерные сети, а летом этого года обновили дороги. Все работы полностью завершены.

    Аналогичные работы завершаются и в микрорайоне Боралдай. Там уже построено более 50 километров инженерных сетей, которые обеспечат район водой и канализацией.

    Ранее сообщалось, что инженерные сети двух ЖК Алматы передадут на баланс города.

    Теги:
    Возврат активов Канализация Вода Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают