Микропластик в сердце человека нашли китайские ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В тканях человеческого сердца был обнаружен микропластик, обычно встречающийся в пищевой упаковке и красках. Тревожная находка была сделана группой ученых из пекинской больницы Аньчжэнь в Китае, которые исследовали ткани сердца 15 пациентов, перенесших сердечно-сосудистые операции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

Исследование было опубликовано Американским химическим обществом.

Микропластик – это частицы пластика шириной менее 5 миллиметров или размером с ластик для карандашей. Он может попасть в организм человека через рот, нос и другие полости тела.

Согласно заявлению, врачи Кун Хуа, Сюбин Ян и их команда хотели выяснить, могут ли эти частицы попадать в сердечно-сосудистую систему людей через косвенное и прямое воздействие.

Врачи собрали и проанализировали сердечную ткань пациентов, а также образцы крови у половины участников.

Они «обнаружили от десяти до тысячи отдельных частиц микропластика в большинстве образцов тканей». Частицы микропластика были также обнаружены во всех образцах крови.

Девять видов пластика были обнаружены в пяти видах сердечной ткани. Исследование также обнаружило доказательства того, что некоторые частицы микропластика попали в полость тела во время оперативных вмешательств.

Микропластик, обнаруженный в трех разных частях сердца, включал полиметилметакрилат. Это пластик, обычно используемый в качестве ударопрочной альтернативы стеклу.

Также были обнаружены полиэтилентерефталат, который используется в одежде и контейнерах для пищевых продуктов, и поливинилхлорид (ПВХ), широко используемый в производстве оконных рам, дренажных труб, красок и т.д.

«Обнаружение микропластика в живом организме вызывает тревогу. Необходимы дополнительные исследования для изучения того, как он попадает в ткани сердца, а также его потенциального влияния после операции на сердце в долгосрочном периоде», - заключила исследовательская группа.

В прошлом году исследование показало, что люди потребляют около 5 граммов мелких пластиковых частиц каждую неделю, что примерно равно весу кредитной карты.

Ученые из Венского медицинского университета обнаружили, что частицы пластика попадают в человеческую пищевую цепочку из отходов упаковки и попадают в организм через морскую соль, морепродукты и даже питьевую воду.

Изменения в желудочно-кишечном тракте, вызванные микропластиком, связаны с такими метаболическими заболеваниями, как ожирение, диабет и хронические заболевания печени.