МИИР РК поддерживает инициативу акимата Алматы об ограничении высотности новостроек
«В связи с реакцией на изменения в строительной политике г. Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая, министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации. В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения», - сообщила пресс-служба МИИР РК.
В сообщении отмечается, что по мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям МИО, а также принято соответствующее решение.
Наряду с этим в Мининдустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.
Ранее сообщалось, какие требования по застройке ввели в Алматы.