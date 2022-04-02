НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК поддерживает инициативу акимата Алматы об ограничении высотности новостроек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В связи с реакцией на изменения в строительной политике г. Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая, министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации. В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения», - сообщила пресс-служба МИИР РК.

В сообщении отмечается, что по мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям МИО, а также принято соответствующее решение.

Наряду с этим в Мининдустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.

Ранее сообщалось, какие требования по застройке ввели в Алматы.



