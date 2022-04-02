РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:48, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    МИИР РК поддерживает инициативу акимата Алматы об ограничении высотности новостроек

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИИР РК поддерживает инициативу акимата Алматы об ограничении высотности новостроек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «В связи с реакцией на изменения в строительной политике г. Алматы и выданные акиматом города уведомления об ограничении по высотности планируемых многоквартирных жилых комплексов на территории южнее проспекта Абая, министерством в оперативном порядке проводится работа по анализу причин ситуации. В настоящий момент достигнута договоренность с местным исполнительным органом о предоставлении необходимой информации, объясняющей причины принятого решения», - сообщила пресс-служба МИИР РК.

    В сообщении отмечается, что по мере поступления запрошенной информации ведомством будет дана правовая оценка действиям МИО, а также принято соответствующее решение.

    Наряду с этим в Мининдустрии и инфраструктурного развития подчеркнули, что в целом поддерживают инициативу акимата, поскольку введенное ограничение позволит предотвратить дальнейшее нарушение плотности застройки, инсоляции и проветриваемости мегаполиса.

    Ранее сообщалось, какие требования по застройке ввели в Алматы.



    Теги:
    Правительство Акимат МИИР РК Строительство Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!