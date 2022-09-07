МИИР РК инициирует упрощение нормативных документов в дорожной отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе реформы количество разрозненных строительных норм, стандартов и нормативно-технических документов в дорожной отрасли должно сократиться с 1200 до 50-70. Ревизия направлена на упрощение и сокращение времени работы с отраслевыми правилами, а также улучшение качества проектирования и строительства дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как известно, базовую роль в повышении качества проектирования, строительства и эксплуатации автодорог играют строительные нормы, стандарты и нормативно-технические документы в дорожной отрасли. На сегодняшний день их в Казахстане насчитывается более 1200. В том числе 114 строительных нормативов (СН РК, СП РК), 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов (ГОСТ), 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам.

Чрезмерное количество и неупорядоченность профильных документов затрудняют определение их приоритетности. При этом часто встречающиеся разночтения, противоречивые требования, дублирующие и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства.

«Существующий хаос является следствием действующей практики проведения тендеров, которая позволяет любому физическому и юридическому лицу участвовать в разработке национальных стандартов, в том числе стандартов дорожной отрасли. Из-за этого нормативные документы теряют качество, достоверность и востребованность дорожными организациями», - отметили в пресс-службе ведомства.

Поскольку любое строительство должно начинаться с качественного проектирования, для решения национальных задач по развитию автодорожной сети МИИР РК считает необходимым, прежде всего, провести системную ревизию в нормативном регулировании автодорожной отрасли.

Учитывая поручение Главы государства, озвученное в Послании 1 сентября 2022 года, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поручил Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту поменять подходы к формированию нормативной базы. Разработке национальных стандартов должны предшествовать научные исследования, заключения лабораторных исследований, результаты долговременного мониторинга опытных участков и пилотных проектов.

В результате реформы должна быть создана совершенно новая структура нормативных документов, состоящая максимально из 50-70 единиц, не более. В новом пакете следует предусмотреть четкое разграничение приоритетности стандартов и нормативно-технических документов, а также механизм оперативной актуализации с учетом появления новых технологий.