МИИР РК и оператора единого жилищного строительства заподозрили в нарушении закона

28 Ноября 2022, 15:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «Казахстанская жилищная компания» и Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР РК) внесены уведомления на признаки нарушения антимонопольного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Агентством по защите и развитию конкуренции РК установлено, что Казахстанская жилищная компания необоснованно приостанавливала и затягивала процедуры рассмотрения заявок застройщиков на предоставление гарантии. Казахстанская жилищная компания выполняет функцию единого оператора жилищного строительства, одной из основных задач которого является обеспечение стабильной и эффективной работы механизма гарантирования долевого участия в жилищном строительстве. Единый оператор также отвечает за защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая.

Наиболее выгодным способом для привлечения средств дольщиков является получение гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания».

Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» в Казахстане действует три законных способа организации долевого участия в жилищном строительстве: получение гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания»; участие в проекте банка второго уровня; получения разрешения МИО после возведения каркаса жилого здания за счет собственных средств застройщика.

Кроме того, Казахстанская жилищная компания навязывала заключения договоров с определенными компаниями, оказывающим инжиниринговые услуги. Для устранения антимонопольного нарушения Казахстанской жилищной компании дали месяц.

Также, МИИР РК предписано внести изменения в Правила в сфере долевого участия в жилищном строительстве путем исключения излишних требований, не предусмотренных Законом «О долевом участии в жилищном строительстве».