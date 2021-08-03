МИИР разработало онлайн-калькулятор предельной стоимости строительного объекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК разработало онлайн-калькулятор, который позволяет быстро рассчитать предельную стоимость строительного объекта и исключает возможность завышения его стоимости. Об этом рассказал первый вице-министр ведомства Кайрбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе Государственного банка проектов строительства специалисты МИИР РК отработали и сформировали укрупненные сметные нормативы, а также разработали онлайн-калькулятор, который позволяет быстро рассчитать предельную стоимость строительного объекта и исключает возможность завышения его стоимости. Калькулятор закреплен на портале Гоэскспертизы (epsd.kz).

«Только через цифровизацию можем обеспечить прозрачность всего хода строительства. Мы взяли весь цикл строительства от проектирования до его завершения и эксплуатации. Население ставит вопрос: почему одни и те же объекты в разных регионах могут стоить по-разному. Это, естественно, связано с особенностями строительства, потому что во время разработки ПСД, когда заказчиком выступает местный исполнительный орган в лице районного управления, допустим, ни заказчик, ни сам проектировщик не знают стоимость проекта, потому что это связано с исследовательской работой, с иными параметрами, которые необходимо учитывать. Поэтому стоимость одного и того же объекта в разных регионах может быть разной», - пояснил вице-министр.

По его словам, для наведения порядка в данном вопросе ведомство внедрило онлайн-калькулятор, а все проекты, которые реализуются из государственного или местного бюджета, должны пройти экспертизу.

«В рамках государственной экспертизы внедрили онлайн-калькулятор. Теперь заказчики должен зайти в онлайн-калькулятор, задать параметры о том, какой объект хотите построить. По ним автоматически калькулятор рассчитывает и задает цену, выше которой не может быть разработан проект. Так, при разработке проекта его стоимость не должна превышать определенной суммы, и проектировщик должен найти технические решения по строительным материалам, которые не будут превышать данную сумму», - пояснил Кайрбек Ускенбаев.

По его словам, на первом этапе цифровизации разработали указанный онлайн-калькулятор, а на втором этапе сформировали укрупненные сметные нормативы. 1 июля часть первого этапа уже была завершена. Оставшаяся часть завершится до 1 января 2022 года.

«Будем предлагать Правительству внедрить укрупненные расчеты на все госпроекты, которые будут реализовываться», - добавил Кайрбек Ускенбаев.



