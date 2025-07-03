Мы идем только за победой — Наталья Богданова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу
Казахстанская боксёрша Наталья Богданова уверенно прошла в следующий раунд Кубка мира, победив Барбару Марию Сантос из Бразилии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
— Мы шли только за победой. Первый бой всегда тяжело — он был с соперницей из Индии. Сейчас второй — с бразильянкой, стили абсолютно разные, — отметила спортсменка после боя.
На вопрос о приоритетах — титул или ощущение превосходства — Богданова ответила:
— И то, и другое важно. В этот раз я чувствую, что сильнее физически, но и тактика тоже важна. Это бокс — надо быть сильной и там, и там.
Напомним, кроме Богдановой, сегодня на ринг выйдут ещё шесть боксеров национальной сборной.
Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».