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    15:12, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Мы идем только за победой — Наталья Богданова вышла в полуфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанская боксёрша Наталья Богданова уверенно прошла в следующий раунд Кубка мира, победив Барбару Марию Сантос из Бразилии, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    «Мы идём только за победой" — Наталья Богданова вышла в полуфинал Кубка мира
    Фото: t.me/kfbmedia

    — Мы шли только за победой. Первый бой всегда тяжело — он был с соперницей из Индии. Сейчас второй — с бразильянкой, стили абсолютно разные, — отметила спортсменка после боя.

    На вопрос о приоритетах — титул или ощущение превосходства — Богданова ответила:

    — И то, и другое важно. В этот раз я чувствую, что сильнее физически, но и тактика тоже важна. Это бокс — надо быть сильной и там, и там.

    Напомним, кроме Богдановой, сегодня на ринг выйдут ещё шесть боксеров национальной сборной.

    Прямая трансляция дневной сессии начнется в 14:00 по казахстанскому времени, а вечерняя сессия стартует в 19:00. Посмотреть бои в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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