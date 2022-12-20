Михаила Козачкова арестовали на два месяца

20 Декабря 2022, 18:36

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Журналиста Михаила Козачкова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В следственном суде Алматы завершилось рассмотрение ходатайства органов следствия о санкционировании меры пресечения в отношении М. Козачкова. Постановлением следственного суда, ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца удовлетворено. Постановлено санкционировать содержание под стражей до 18 февраля 2023 года», - проинформировали в пресс-службе Алматинского городского суда.

Постановление не вступило в законную силу. Иная информация касательно досудебного расследования, согласно статье 201 УПК не подлежит разглашению, поскольку является тайной следствия.

Ранее сообщалось о задержании известного журналиста Михаила Козачкова. По данным Агентства по финансовому мониторингу, он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

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