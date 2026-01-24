РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Михаил Шайдоров стартовал на чемпионате четырех континентов в Пекине

    В столице Китая продолжается чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, передает Kazinform.

    Фигурист Михаил Шайдоров стал шестым в короткой программе в финале Гран-при
    Фото: НОК

    В турнире мужчин-одиночников выступили сразу три казахстанца.

    После короткой программы наивысшую позицию — четвертую, занимает участник предстоящей Олимпиады-2026 Михаил Шайдоров. Он выступил с программой на музыку Ханса Циммера «Дюна», которую он показывал и в прошлом сезоне.

    Во время исполнения программы в Пекине Шайдоров допустил одну ошибку — на тройном акселе завалился из круга и допустил касание рукой, потеряв на этом около трех баллов.

    В итоге от судей он получил 90.55 баллов. Первые три места заняли спортсмены из Японии, опередив казахстанца на восем, семь и четыре балла. 

    Другие казахстанцы после короткой программы заняли следующие места: Диас Жиренбаев 18-е (63.9 балла), Олег Мельников 20-е (58.96 балла).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Фигурное катание
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают