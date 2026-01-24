Михаил Шайдоров стартовал на чемпионате четырех континентов в Пекине

В турнире мужчин-одиночников выступили сразу три казахстанца.

После короткой программы наивысшую позицию — четвертую, занимает участник предстоящей Олимпиады-2026 Михаил Шайдоров. Он выступил с программой на музыку Ханса Циммера «Дюна», которую он показывал и в прошлом сезоне.

Во время исполнения программы в Пекине Шайдоров допустил одну ошибку — на тройном акселе завалился из круга и допустил касание рукой, потеряв на этом около трех баллов.

В итоге от судей он получил 90.55 баллов. Первые три места заняли спортсмены из Японии, опередив казахстанца на восем, семь и четыре балла.

Другие казахстанцы после короткой программы заняли следующие места: Диас Жиренбаев 18-е (63.9 балла), Олег Мельников 20-е (58.96 балла).