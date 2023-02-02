Михаил Мишустин поблагодарил Казахстан за гостеприимство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Казахстан за высокую организацию мероприятия и гостеприимство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые участники заседания Евразийского межправительственного совета, коллеги, друзья! Прежде всего хотел бы вам передать наилучшие пожелания Президента России Владимира Владимировича Путина и благодарю Казахстан за гостеприимство и за отличную организацию мероприятия», - начал свое выступление Михаил Мишустин.

Глава российского правительства отметил, что это первое в этом году заседание Евразийского межправсовета в рамках российского председательства в органах ЕАЭС.

«Российская Федерация обеспечит преемственность курса, направленного на укрепление интеграционного строительства. Это необходимо для экономической стабильности всего нашего региона. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что ЕАЭС уверенно развивается и наглядно демонстрирует свою эффективность и востребованность. Абсолютный объем взаимной торговли государств за время его существования увеличился более чем в полтора раза. Внешняя торговля выросла практически на половину. Во внутреннем торговом обороте поступательно повышается доля несырьевых товаров, соответственно, с высокой добавленной стоимостью. Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам», - сказал Михаил Мишустин.

По словам Михаила Мишустина, несмотря на внешнее давление и непростую международную конъюнктуру, ЕАЭС действует слаженно и эффективно, на основе взаимной поддержки готов своевременно решать возникающие задачи. Такой подход позволяет сохранять стабильность.

«В качестве приоритетов председательства Президент России обозначил развитие технологического потенциала «пятерки», достижения подлинной независимости. Необходимо также активизировать взаимодействие в сфере цифровой трансформации, при этом на общем рынке ЕАЭС должны быть обеспечены условия для запуска новых высокотехнологичных предприятий, внедрение современных решений в производственный процесс. Не менее важно вести единую политику в области продовольственной безопасности. Следует продолжить принимать совместные решения по созданию общих энергетических рынков. Вместе мы должны снизить экономические риски, к которым приводит использование валют недружественных стран. Улучшить деловую среду», - добавил премьер-министр РФ.

Еще один приоритет, по его словам, – формирование новой транспортно-логистической инфраструктуры, а также выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами и международными объединениями.

«Мы готовы к тесному и конструктивному взаимодействию с партнерами и Евразийской экономической комиссией для практической реализации приоритетов российского председательства. Наши страны уже не одно десятилетие вместе работают по разным направлениям. И сейчас особенно важно укреплять практическое сотрудничество, расширять сферу совместной деятельности… Уверен, что мы вместе справимся с этими задачами», - заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что заседание Евразийского межправсовета в узком составе проходит в Алматы.