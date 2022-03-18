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    17:47, 18 Март 2022 | GMT +6

    Михаил Литвин вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в помещении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 18 марта, стартовал чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия). По итогам квалификации в полуфинал пробился казахстанец Михаил Литвин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В отборочном раунде соревнований по бегу на 400 метров Литвин выступил во втором забеге. Атлет смог финишировать вторым, что дало ему возможность автоматически пробиться в 1/2 финала со временем 46.72.

    Добавим, что полуфинальные забеги состоятся в ночь на 19 марта. Начало в 00:15 по времени Нур-Султана.

    Всего на ЧМ Казахстан представлен тремя спортсменами. Помимо Литвина в Белград отправились Давид Ефремов (60 метров с барьерами) и Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).


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    Спорт Легкая атлетика
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