Михаил Литвин стал седьмым в квалификационном забеге на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпиаде-2020 состоялись квалификационные забеги на дистанции 400 метров. Михаил Литвин финишировал седьмым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В этом виде программы легкоатлетических соревнований Казахстан представил Михаил Литвин.

Отметим, что в полуфинал проходили спортсмены, занявшие в своем забеге с 1 по 3 места. Также в следующий круг проходили шесть атлетов, показавших лучшее время.

Литвин стартовал в пятом забеге. Казахстанец финишировал седьмым, показав 47,15. Данного результата не хватило, чтобы стать полуфиналистом ОИ-2020.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов