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Михаил Кукушкин проиграл в первом круге теннисного турнира в Великобритании
2 Июня 2022 06:09

Михаил Кукушкин проиграл в первом круге теннисного турнира в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (164-е место в рейтинге ATP) потерпел поражение в первом круге турнира в Сурбитоне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На старте этого «челленджера» Кукушкин встретился с британцем Полом Джаббом (232-е место) и проиграл ему в двух сетах — 4:6, 6:7.

Для Михаила Кукушкина это было первое выступление на траве в этом году. В апреле казахстанец дважды сыграл на грунте и оба матча проиграл на первой же стадии: в Белграде (Сербия) он уступил словенцу Аляжу Бедене (195-е место) — 6:7, 6:4, 3:6, а затем в Мюнхене (Германия) проиграл бразильцу Тьяго Монтейро (100-е место) — 3:6, 4:6.

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