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    11:32, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Михаил Дорофеев внес значимую лепту в становление казахстанской журналистики – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу смерти известного журналиста Михаила Дорофеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, как и все вы, тяжело воспринял печальную весть об уходе из жизни Михаила Дорофеева – нашего коллеги по совету. Это была большая потеря для всех нас, он внес значимую лепту в становление казахстанской журналистики и повышение конкурентоспособности информационного пространства страны. Еще раз выражаю соболезнования его родным и близким», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

    Напомним, сегодня стартовало пятое заседание Национального совета общественного доверия. Заседание проходит в онлайн-режиме.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 СМИ Нацсовет
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