Михаил Дорофеев внес значимую лепту в становление казахстанской журналистики – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу смерти известного журналиста Михаила Дорофеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, как и все вы, тяжело воспринял печальную весть об уходе из жизни Михаила Дорофеева – нашего коллеги по совету. Это была большая потеря для всех нас, он внес значимую лепту в становление казахстанской журналистики и повышение конкурентоспособности информационного пространства страны. Еще раз выражаю соболезнования его родным и близким», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

Напомним, сегодня стартовало пятое заседание Национального совета общественного доверия. Заседание проходит в онлайн-режиме.