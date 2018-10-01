Михаил Дауенов: Все госструктуры должны шагать в ногу со временем

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате в Костанае собрались представители государственных органов, депутаты областного маслихата, чтобы ознакомиться с новым Посланием Главы государства. Своим мнением поделился советник ректора КГУ им. А. Байтурсынова, Почетный сотрудник КНБ, генерал-майор в отставке, член Областной комиссии по борьбе с коррупцией Михаил Дауенов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает спикер, подведённые Главой государства итоги деятельности государственных органов страны - это результат работы Казахстана за все годы.

«В то же время - это анализ рисков и недостатков в самом государственном управлении и правоохранительных органах. Естественно, мы должны правильно понять: государство развивается, многое меняется в самом государстве и за его пределами. Поэтому любая государственная структура должна шагать в ногу с этими изменениями. Но главное, что Президент отмечает, что оценку государственным структурам даёт основной потребитель - народ Казахстана»,- считает М. Дауенов.

В связи с оглашёнными поручениями спикер считает, что всем, и в первую очередь государственным структурам, необходимо проанализировать и принимать новые формы работы.

«Президент призывает каждого работающего на госслужбе максимально грамотно и профессионально выполнять свои функциональные обязанности, вот тогда мы своему народу действительно будем служить»,- заключил М. Дауенов.