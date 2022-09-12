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Мигранты погибли при кораблекрушении в Средиземном море

Автор:  
Рустем Кожыбаев
12 Сентября 2022, 14:24
Мигранты погибли при кораблекрушении в Средиземном море

ТУНИС. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Туниса, еще 12 числятся пропавшими без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Береговая охрана Туниса спасла 14 человек после того, как судно потерпело крушение и затонуло примерно в 40 милях от африканского побережья.

Корабль с 37 мигрантами отправился в Италию из тунисского города Сфакс, береговая линия которого стала основным отправным пунктом для людей, пытающихся пересечь Средиземное море.

Итальянский остров Лампедуза, расположенный между восточным побережьем Туниса и Сицилией, является местом назначения для тех, кто пытается добраться до Европы из Северной Африки.

По сведениям агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex), с января по август этого года зарегистрировано 52 тыс. «незаконных въездов» по Средиземноморскому маршруту. Мигранты были в основном из Туниса, Египта и Бангладеш.

По данным агентства ООН, в этом году погибли 1033 мигранта, пытавшихся пересечь Средиземное море.


Фото: REUTERS


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