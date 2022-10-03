Миграционный ЦОН переехал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы миграционный ЦОН переехал из Наурызбайского района в Турксибский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 3 октября 2022 года услуги по трудовым иммигрантам будет оказывать по новому адресу. Ранее центр миграционных услуг находился в Наурызбайском районе, микрорайоне Шугыла, 347/2. Теперь он переехал в Турксибский район, микрорайон Кайрат, 181-182, к. 2 (Рынок «Жетысу-Семиречье», 2 этаж). Время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Суббота, воскресенье - выходной. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматы.

В госкорпорации добавили, что в городе также продолжает свою работу усиленный ЦОН для граждан РФ. Прием заявок на получение ИИН производится в ЦОНе Жетысуского района по адресу: мкр. Кулагер, ул. Казыбаева, 286В, здание ФОК «Кулагер». Время работы с 09:00 до 20:00 в будние дни.