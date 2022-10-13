13 Октября 2022, 00:18

Миграционные вопросы иностранных туристов в РК решают за 5 минут- Рашида Шайкенова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Осенний туристский сезон, а именно деловой туристский сезон, в этом году идет полным ходом. После 2-годичной паузы возобновились форумы, конференции, выставки. К ним с каждым годом прибавляются и событийные мероприятия – фестивали, концерты, марафоны с участием зарубежных гостей. В Алматы ощущается наплыв гостей. Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова заявила, что с большим количеством гостей мегаполис хорошо справляется благодаря цифровизации. Теперь миграционные вопросы иностранных туристов в РК решаются не полдня, а за 5 минут онлайн через приложение на телефоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2022 год – это год возрождения туризма. С начала лета мы наблюдаем увеличение иностранных гостей в Алматы, очень многие турфирмы, которые входят в нашу ассоциацию сталкивались с проблемой нехватки мест размещения. Самые топовые гостиницы все лето были заполнены. Сейчас середина осени, но заполняемость отелей в Алматы не падает. Гостиничные предприятия сегодня уже работают в полную силу и благодаря высокой загрузке в отелях мегаполиса только за сентябрь произошло увеличение туристов на 139%. Это значит гостиницы получат высокие доходы и будут восстанавливаться рабочие места, что обеспечит вклад в бюджет города и страны», - сказала Рашида Шайкенова.

Она отметила, что в городе постоянно идут мероприятия, и международного уровня в том числе.

«Многие помнят, сколько туристов приехали сюда на концерт Димаша, недавно прошел ежегодный Almaty Marathon, на днях завершился гостиничный форум. К тому же, из-за политической ситуации в городе очень много россиян, которые остановились в местах размещения. Это все создает нагрузку на принимающие отели, которым необходимо осуществлять регистрацию и уведомление органов МВД РК. Хорошо, что по уровню цифровизации туризма мы продвинулись значительно вперед и в сложившейся ситуации гостиницам очень помогает информационная система eQonaq, разработанная Казахтуризмом. Аналогичная система есть в Узбекистане – e-mehmon, но в ней информация заполняется полностью в ручном режиме. При ручном вводе неизбежны опечатки, все-таки человеческий фактор присутствует. Особенно с именами иностранцев или серийными номерами документов, что может создать сложности в аналитике. В Грузии и Азербайджане таких систем и вовсе нет. В eQonaq турист только предоставляет свой паспорт. Система за две секунды считывает более 190 паспортов мира. Теперь туристы не тратят свое время за заполнением миграционных карточек и походами в миграционные службы. Просто сравните полдня, которые раньше приходилось тратить туристам на регистрацию в миграционных службах, и 5 минут на регистрацию с использованием данной системы на ресепшне в отеле через мобильное приложение.

Кроме этого, сейчас не только традиционные места размещения используют систему (отели, гостевые дома), но и физические лица, которые сдают жилье в аренду иностранцам. Для этого им достаточно использовать мобильное приложение eQonaq.

У системы есть еще ряд интересных функций, которые членов нашей ассоциации будут очень полезны. eQonaq позволяет видеть реальную статистику туристов, пребывающих в стране, наши партнеры могут на основе этих данных планировать соответствующие мероприятия в тот или иной период», - добавила она.

Помимо этого, в режиме реального времени система позволяет видеть сколько находится туристов в городе, из каких они стран и в какой гостинице остановились.

«Наша ассоциация получает положительные отзывы от отельеров и миграционных служб, что благодаря цифровизации в туризме значительно облегчились бизнес процессы, создаются более благоприятные условия нахождения иностранцев в стране, которые освобождаются от лишних бюрократических процедур. Было бы замечательно приложить дальнейшие усилия по совершенствованию системы и распространить ее применение и для внутренних туристов. Эта мера позволила бы улучшить методику учета внутренних туристов, что поможет в дальнейшем формировать более качественные прогнозные данные», - отметила Рашида Шайкенова.