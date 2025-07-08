Готовы и дальше поддерживать развитие авиационной отрасли Казахстана — Президент совета ICAO

Обсуждены вопросы сотрудничества в области развития воздушного транспорта РК в соответствии с мировыми стандартами.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется большое внимание развитию гражданской авиации и доступности воздушного транспорта для всех категорий пассажиров. Важным является строительство новых и модернизация действующих аэропортов и аэродромов.

Проведенные в Казахстане структурные и законодательные реформы создали условия для развития отрасли по британской модели. Уровень соответствия авиационной отрасли РК стандартам ICAO вырос с 47% в 2009 году до 82% в текущем, что сопоставимо с показателями таких европейских государств как Польша, Чехия, Дания и др. Это позволило расширить возможности по полетам в страны Европейского союза.

— Мы придаем важное значение взаимодействию с Международной организацией гражданской авиации и рассматриваем наше сотрудничество как стратегический приоритет в обеспечении развития авиационной отрасли, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь, Президент совета Международной организации гражданской авиации Сальваторе Шаккитано дал положительную оценку проведенной в Казахстане работе по развитию гражданской авиации и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК.

— В Казахстане отмечается значительный прогресс в секторе авиации за последние несколько лет. Система работает слаженно, показатели страны выше, чем средний глобальный показатель. Мы готовы и дальше поддерживать развитие авиационной отрасли страны. Один из приоритетов ICAO — поддержка развития транспорта в контексте Целей устойчивого развития. Для достижения нулевого уровня выбросов мы должны использовать больше устойчивого «зеленого» топлива. Готовы к совместной работе в данном направлении, — отметил Сальваторе Шаккитано

По итогам встречи стороны подтвердили намерения всесторонне развивать и углублять партнерские связи.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Президента совета ICAO Сальваторе Шаккитано.