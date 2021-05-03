Мигель Анхель Моратинос: Казахстан - пример межэтнического и межконфессионального согласия

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Опубликован полный текст интервью высокого представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса Международному информагентству «EFE» (Испания) по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан и XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

- Господин Моратинос, в этом году исполняется тридцать лет Независимости Казахстана, одного из новых независимых государств, отличающихся устойчивым вектором развития и внутренней стабильностью. Вы хорошо знаете Казахстан, имеете контакты на высоком политическом уровне в казахстанском истеблишменте. Как бы Вы оценили уровень развития межнациональных и межконфессиональных отношений в этой стране?

- Казахстан, по моему мнению, является уникальным примером межэтнического и межконфессионального согласия и толерантности в силу того, что в этой стране проживают представители около 130 этнических групп. Традиции добрососедства, доброжелательности, уважительное отношение к особенностям культуры, обычаям других народов, - все это свойственно гражданам Казахстана и, со временем, стало обще казахстанской традицией.

Отрадно, что со стороны государства, местных властей делаются важные позитивные шаги в этом направлении.

В формировании уникальной модели казахстанского единства важная роль отводится Ассамблее народа Казахстана. Идея ее создания была впервые озвучена Первым Президентом Казахстана - Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым еще в 1992 году.

Позднее Ассамблее был придан конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис (нижняя палата Парламента) девять депутатов для обеспечения представительства малых этносов в высшем законодательном органе. Во многом благодаря работе Ассамблеи, в Казахстане сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия.

- Как Вы полагаете, может ли казахстанский опыт в этом направлении быть полезным для мирового сообщества?

- Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета Казахстана, эффективно решающего вопросы межэтнических отношений.

Казахстанская модель общественного согласия и единства презентована на языках стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписаны меморандумы о сотрудничестве с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Центром глобального диалога и сотрудничества, государственными и негосударственными структурами ряда стран.

Мне, как Высокому представителю Альянсе цивилизаций ООН, важен факт того, что казахстанский опыт получил высокую оценку на международном уровне. ООН признал Казахстан «примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития для других государств мира».

Будучи многонациональным и многоконфессиональным государством, Казахстан на своем примере наглядно демонстрирует возможность мирного сосуществования людей разного происхождения и вероисповедания и является площадкой глобального диалога религий. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый в Казахстане по инициативе Первого Президента раз в три года, стал важным мероприятием в деле налаживания взаимопонимания и развития глобального диалога между цивилизациями.

- Господин Моратинос, сегодня в мире много противостояний и напряженности. Вопрос разумного диалога цивилизаций актуален как никогда. Что можно сделать для того, чтобы между Востоком и Западом было больше понимания и доверия? Не планируете ли Вы в этой связи проведение каких-либо специальных форумов?

- Спасибо за такую постановку вопроса. Она весьма актуальна. В моем офисе и на уровне руководства ООН существует озабоченность многими происходящими в мире процессами и событиями. Мы понимаем, что необходимо движение навстречу друг другу, поиск разумных компромиссов. Наверное, настало время для проведения серьезного форума, с глубоко продуманной повесткой дня, способного разрядить ситуацию, вычленить вопросы, требующие взаимных усилий, обозначить вектор взаимовыгодного сотрудничества.

Кстати говоря, Казахстан, как евразийское государство, которое внесло существенный вклад в процесс нераспространения и устойчивого развития, мог бы стать одной из идеальных площадок для такого мероприятия.





Перевод: МИД РК



