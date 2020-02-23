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Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви»

23 Февраля 2020 03:04
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Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем четвертого этапа «Волта Алгарви» в Португалии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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26-летний представитель столичного клуба пересек финишную линию за 4 часа 16 минут и 25 секунд. За ним приехали ирландец Дэн Мартин из «Israel Start-Up Nation» и бельгиец Ремко Эвенепул из «Deceuninck-Quick Step», который является лидером общего зачета. Протяженность маршрута составила 169.7 километров.

Волта Алгарви — шоссейная многодневная велогонка по дорогам португальского региона Алгарви. Входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 2.HC. Гонка завершится пятым этапом 23 февраля.


Фото: astanaproteam.kz



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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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