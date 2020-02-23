Мигель Анхель Лопес из «Астаны» - победитель четвертого этапа велогонки «Волта Алгарви»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем четвертого этапа «Волта Алгарви» в Португалии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26-летний представитель столичного клуба пересек финишную линию за 4 часа 16 минут и 25 секунд. За ним приехали ирландец Дэн Мартин из «Israel Start-Up Nation» и бельгиец Ремко Эвенепул из «Deceuninck-Quick Step», который является лидером общего зачета. Протяженность маршрута составила 169.7 километров.

Волта Алгарви — шоссейная многодневная велогонка по дорогам португальского региона Алгарви. Входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 2.HC. Гонка завершится пятым этапом 23 февраля.



