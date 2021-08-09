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МИД Турции: Спасибо казахским братьям за солидарность и поддержку

9 Августа 2021 01:25
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МИД Турции: Спасибо казахским братьям за солидарность и поддержку

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Турецкой Республики поблагодарило Казахстан за поддержку в борьбе с лесными пожарами, передает МИА «Казинформ».

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«Спасибо казахским братьям за солидарность и поддержку», - говорится в записи, размещенной в Twitter внешнеполитического ведомства Турции на турецком и казахском языках.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с выражением сочувствия по поводу беспрецедентных пожаров в Турции, отметив, что Казахстан готов оказать посильную гуманитарную помощь братскому турецкому народу.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО «Казавиаспас» с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Казахстанские вертолеты вылетели 7 августа и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками.

Как сообщалось ранее, в провинции Мугла на юго-западе Турции продолжается тушение пяти очагов лесных пожаров.



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#МИД РК   #Происшествия   #Турция   #МЧС   #Пожар  
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