МИД России призвал граждан воздержаться от посещения Афганистана

МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения Афганистана с личными целями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане, - говорится в сообщении МИД России.

По данным внешнеполитического ведомства, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в г.Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения.

- На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями, - заявили в российским МИД.

Афганская долина Бамиан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенные здесь памятники культуры, истории буддизма и Бактрии являются популярным местом у иностранных туристов. В горном Бамиане находятся останки двух гигантских статуй Будды, взорванных талибами во время их предыдущего правления в 2001 году.

Как сообщалось ранее, Евросоюз осудил нападение на иностранных туристов в Афганистане.