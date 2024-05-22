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    10:05, 22 Май 2024 | GMT +6

    МИД России призвал граждан воздержаться от посещения Афганистана

    Бамиан, Афганистан
    Фото: unesco

    МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения Афганистана с личными целями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане, - говорится в сообщении МИД России.

    По данным внешнеполитического ведомства, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в г.Бамиан погибли три человека (граждане Испании), еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения.

    - На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями, - заявили в российским МИД.

    Афганская долина Бамиан является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенные здесь памятники культуры, истории буддизма и Бактрии являются популярным местом у иностранных туристов. В горном Бамиане находятся останки двух гигантских статуй Будды, взорванных талибами во время их предыдущего правления в 2001 году.

    Как сообщалось ранее, Евросоюз осудил нападение на иностранных туристов в Афганистане.

    Теги:
    Афганистан Происшествия Мировые новости Международные отношения Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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