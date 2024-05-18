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    05:12, 18 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз осудил нападение на иностранных туристов в Афганистане

    Бамиан, Афганистан
    Фото: unesco

    Европейская служба внешних действий сделала заявление в связи с нападением на группу иностранных туристов в Афганистане, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    - Мы самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на группу иностранных туристов, посетивших Бамиан, Афганистан. Наши мысли с семьями и близкими погибших и раненых в результате нападения, - говорится в заявлении ЕСВД.

    Сообщается, что трое граждан Испании и один местный житель были убиты из автоматического оружия в провинции Бамиан в центральном Афганистане.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в социальной сети X, что он «шокирован новостью об убийстве испанских туристов в Афганистане».

    В Министерстве иностранных дел Испании заявили, что консульский отдел экстренной помощи был полностью мобилизован, и жертвам и их семьям оказывается помощь.

    Ранее в пятницу официальный представитель Министерства внутренних дел Талибана Абдул Матин Кани заявил, что в результате нападения были ранены еще четыре иностранца и трое афганцев, не указав национальности жертв.

    В горном Бамиане находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО и останки двух гигантских статуй Будды, взорванных талибами во время их предыдущего правления в 2001 году.

     

    Теги:
    Туризм Евросоюз ЮНЕСКО Афганистан Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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