Евросоюз осудил нападение на иностранных туристов в Афганистане

Европейская служба внешних действий сделала заявление в связи с нападением на группу иностранных туристов в Афганистане, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

- Мы самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на группу иностранных туристов, посетивших Бамиан, Афганистан. Наши мысли с семьями и близкими погибших и раненых в результате нападения, - говорится в заявлении ЕСВД.

Сообщается, что трое граждан Испании и один местный житель были убиты из автоматического оружия в провинции Бамиан в центральном Афганистане.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в социальной сети X, что он «шокирован новостью об убийстве испанских туристов в Афганистане».

В Министерстве иностранных дел Испании заявили, что консульский отдел экстренной помощи был полностью мобилизован, и жертвам и их семьям оказывается помощь.

Ранее в пятницу официальный представитель Министерства внутренних дел Талибана Абдул Матин Кани заявил, что в результате нападения были ранены еще четыре иностранца и трое афганцев, не указав национальности жертв.

В горном Бамиане находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО и останки двух гигантских статуй Будды, взорванных талибами во время их предыдущего правления в 2001 году.