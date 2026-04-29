МИД РК проверяет информацию о задержании казахстанца в Берлине

Министерство иностранных дел Казахстана направило запрос властям Германии после сообщений о задержании гражданина РК по подозрению в противоправной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве сообщили, что информация о задержании появилась в СМИ, в связи с чем казахстанская сторона обратилась в компетентные органы Германии за разъяснениями.

— В связи с появившейся в СМИ информацией о задержании гражданина Казахстана в Федеративной Республике Германия по подозрению в противоправной деятельности направлен официальный запрос в компетентные органы Германии. В настоящее время ожидается ответ. Вопрос находится на контроле министерства, — сообщили в пресс-службе МИД РК.

Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии сообщило о задержании в Берлине гражданина Казахстана, подозреваемого в шпионаже в пользу иностранной спецслужбы.

По данным следствия, с мая 2025 года он передавал информацию о военной поддержке Украины, оборонной промышленности Германии, а также снимки объектов и передвижения военной техники.

Ранее в МИД РК подтвердили информацию о задержании 22 апреля гражданина Казахстана в Грузии.