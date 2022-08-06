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МИД РК осудил нападение экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне
6 Августа 2022 03:18

МИД РК осудил нападение экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел выступило с заявлением касательно инцидента с нападением экстремистов на посольство Азербайджана в Лондоне, передает МИА «Казинформ».

«В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала.

Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях», - говорится в заявлении МИД РК.

Как сообщает Trend со ссылкой на британские СМИ, посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы. В Лондоне задержаны 8 человек по подозрению в незаконном проникновении в здание посольства Азербайджана и причинении вреда зданию. Стражи порядка прибыли на место происшествия около 16:30 по местному времени после получения информации о том, что группа протестантов ворвалась в здание посольства. Во время инцидента пострадавших нет, по факту продолжается расследование.


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