МИД РК и посольство США будут сотрудничать для смягчения влияния санкций на Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжать сотрудничество по смягчению воздействия санкций на казахстанскую экономику договорились Министерство иностранных дел РК и посольство США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Министерство иностранных дел РК и посольство США в РК при содействии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» провели очередные казахстанско-американские онлайн-консультации по санкционным вопросам для предпринимателей и представителей банковского сектора Казахстана, а также иностранных компаний, имеющих филиалы в РК.

«Американские дипломаты представили подробные разъяснения о введенных санкциях США, особенностях ведения бизнеса и транзакций с партнерами в условиях санкционного режима. Стороны договорились о продолжении сотрудничества по смягчению их воздействия на казахстанскую экономику», - сказано в сообщении ведомства.

Цель мероприятия направлена на минимизацию непреднамеренного влияния санкций США на деятельность казахстанского бизнеса и банков второго уровня, а также негативного воздействия на внешнюю торговлю.

Отметим, что 4 апреля в ходе протокольного мероприятия в Белом доме посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев провел краткую беседу с Президентом США Джозефом Байденом, в ходе которой передал теплые пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность РК продвижению Расширенного стратегического партнерства с США.

Американский лидер приветствовал продолжение конструктивного партнерства двух стран по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.