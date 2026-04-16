МИД РК дал казахстанцам рекомендации перед поездками на хадж
В Министерстве иностранных дел Казахстана призвали граждан, планирующих совершить хадж, оценивать риски поездок на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов на брифинге в Сенате.
— Трудно сейчас сказать, как будет развиваться ситуация к маю–июню. Но мы призываем всех граждан, которые планируют поездки в страны, находящиеся в зоне конфликта, полностью оценивать риски, — сообщил он.
Напомним, согласно данным ДУМК, казахстанские паломники отправятся на хадж с 15 мая по 5 июня прямыми рейсами из городов страны.
