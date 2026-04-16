    11:42, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    МИД РК дал казахстанцам рекомендации перед поездками на хадж

    В Министерстве иностранных дел Казахстана призвали граждан, планирующих совершить хадж, оценивать риски поездок на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов на брифинге в Сенате.

    — Трудно сейчас сказать, как будет развиваться ситуация к маю–июню. Но мы призываем всех граждан, которые планируют поездки в страны, находящиеся в зоне конфликта, полностью оценивать риски, — сообщил он.

    Напомним, согласно данным ДУМК, казахстанские паломники отправятся на хадж с 15 мая по 5 июня прямыми рейсами из городов страны.

    Ранее мы узнали о том, какие условия должны выполнить казахстанские авиакомпании при выполнении полетов в Саудовскую Аравию на фоне напряженной ситуации в регионе. 

    Адия Абубакир
