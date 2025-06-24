МИД рекомендует казахстанцам пересмотреть запланированные поездки в страны Ближнего Востока

— В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока. В настоящее время идёт всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами, — говорится в сообщении.

В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.

В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;

избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;

внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;

регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;

поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.

1. Посольство Казахстана в Катаре:

+97450649955

+97470910579

kazconsul.doha@gmail.com

doha@mfa.kz

2. Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):

+97124498778

+971503629805

abudhabi@mfa.kz

3. Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:

+971556103341

+971505701978

dubai@mfa.kz

4. Министерство иностранных дел РК:

+7 (717-27) 2-05-00

— Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, — сообщило ведомство.

Ранее не поддаваться панике призвало казахстанцев в Катаре посольство РК.