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    07:34, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД рекомендует казахстанцам пересмотреть запланированные поездки в страны Ближнего Востока

    Министерство иностранных дел РК опубликовало обращение к гражданам Казахстана, передает агентство Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока. В настоящее время идёт всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами, — говорится в сообщении.

    В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.

    В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:

    • сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
    • избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
    • внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
    • регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
    • поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.

    1. Посольство Казахстана в Катаре:

    +97450649955

    +97470910579

    kazconsul.doha@gmail.com

    doha@mfa.kz

    2. Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):

    +97124498778

    +971503629805

    abudhabi@mfa.kz

    3. Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:

    +971556103341

    +971505701978

    dubai@mfa.kz

    4. Министерство иностранных дел РК:

    +7 (717-27) 2-05-00

    — Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, — сообщило ведомство.

    Ранее не поддаваться панике призвало казахстанцев в Катаре посольство РК.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Ситуация на Ближнем Востоке
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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