МИД рекомендует казахстанцам пересмотреть запланированные поездки в страны Ближнего Востока
Министерство иностранных дел РК опубликовало обращение к гражданам Казахстана, передает агентство Kazinform.
— В связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Республики Казахстан настоятельно рекомендует гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока. В настоящее время идёт всесторонняя оценка ситуации и потенциальных рисков, осуществляются координационные действия с профильными государственными органами и зарубежными партнёрами, — говорится в сообщении.
В ряде стран региона Ближнего Востока были введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных авиарейсов.
В этой связи МИД рекомендует гражданам Казахстана, находящимся на территории стран Ближнего Востока, в особенности в Катаре и ОАЭ:
- сохранять спокойствие и строго следовать предписаниям мер безопасности местных властей;
- избегать участия в массовых мероприятиях и не приближаться к военным объектам;
- внимательно следить за информацией, распространяемой официальными органами стран пребывания и загранучреждениями Казахстана;
- регулярно уточнять статус забронированных авиарейсов и возможные маршруты выезда;
- поддерживать прямую связь с посольствами Республики Казахстан по нижеуказанным каналам экстренной связи.
1. Посольство Казахстана в Катаре:
+97450649955
+97470910579
kazconsul.doha@gmail.com
doha@mfa.kz
2. Посольство Казахстана в ОАЭ (г. Абу-Даби):
+97124498778
+971503629805
abudhabi@mfa.kz
3. Генеральное консульство Казахстана в г. Дубай:
+971556103341
+971505701978
dubai@mfa.kz
4. Министерство иностранных дел РК:
+7 (717-27) 2-05-00
— Все дипломатические учреждения МИД РК в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме, осуществляют постоянный мониторинг развития ситуации и продолжают в круглосуточном режиме оказывать гражданам Казахстана всю необходимую консульско-правовую помощь, — сообщило ведомство.
Ранее не поддаваться панике призвало казахстанцев в Катаре посольство РК.