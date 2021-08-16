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МИД опровергло слухи о принятии 70 000 граждан Афганистана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяются слухи о том, что в Казахстан прибудут 70 000 граждан Афганистана. Первые 500 человек уже якобы прибыли в аэропорт Шымкента, еще 1500 прилетят в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Информацию о прибытии беженцев из Афганистана и размещении их в Шымкенте и Туркестанской области опровергли в Министерстве иностранных дел РК.
«На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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