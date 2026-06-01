МИД обратился к казахстанцам перед поездками на ЧМ-2026

Казахстанцев, планирующих поездку на матчи Чемпионата мира по футболу, призвали соблюдать миграционные законы и визовые требования стран-хозяек турнира, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев обратился к гражданам Казахстана, планирующим поездки в США, Канаду и Мексику в период проведения ЧМ-2026, с просьбой соблюдать меры предосторожности и следовать законодательству этих стран.

— Рекомендуем всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, либо их копировать. Неукоснительно соблюдать требования местных правоохранительных органов и организаторов мероприятий. Заранее планировать маршруты передвижения и пользоваться официальными транспортными сервисами, — сообщил он на брифинге в ведомстве.

Также болельщиков просят избегать несанкционированных митингов и других мест скопления людей вне официальной зоны проведения чемпионата.

Вместе с этим граждан призвали внимательно относиться к вопросам личной безопасности – не оставлять личные вещи и документы без присмотра, проявлять бдительность в общественных местах и внимательно следить за сообщениями местных властей, организаторов турниров и экстренных служб.

— Особое внимание следует уделить соблюдению миграционного законодательства, визовых требований и правил пребывания в странах проведения чемпионата. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в службу экстренной помощи страны пребывания, а также поддерживать связь с ближайшими дипломатическими и консульскими учреждениями Республики Казахстан, — добавил Жетыбаев.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Футбольный турнир примут 16 городов США, Канады и Мексики. Также впервые в соревновании примут участие 48 сборных. В рамках турнира состоится 104 матча.

О том, где в Казахстане смотреть матчи чемпионата мира по футболу-2026, читайте по ссылке.