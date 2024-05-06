МИД обратился к казахстанцам

В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили, стоит ли казахстанцам воздержаться от поездок в Россию вслед за Кыргызстаном и Таджикистаном, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга, официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров подчеркнул, что казахстанско-российские отношения основываются на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, а также являются образцом многогранного межгосударственного сотрудничества.

– Мы не наблюдаем каких-либо проблем на казахстанско-российской границе. Наши дипломаты в России постоянно находятся в контакте с местными властями, Министерством иностранных дел, пограничной службой. Каких-либо массовых задержаний либо проверок документов наши граждане не наблюдают. Если и остановили, либо проверили документы, то это происходит в целях безопасности. Поэтому просим наших граждан просто соблюдать правила местных властей, а также законы этой страны, – обратился к гражданам Айбек Смадияров.

Напомним, Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует своим согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию.

Ранее Таджикистан заявил послу РФ протест из-за нарушения прав таджикских граждан. Глава российского МИДа Сергей Лавров позвонил по телефону главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину и заверил, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити Холле» и не направлены против конкретной нации или религии. Министр отметил, что эти проверки носят временный характер.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, после чего подожгли концертный комплекс. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500. По делу были арестованы 12 человек.