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    20:12, 02 Май 2024 | GMT +6

    МИД Кыргызстана рекомендует согражданам временно воздержаться от посещения России

    МИД Кыргызстана
    Фото: МИД Кыргызстана

    Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

    Внешнеполитическое ведомство КР в связи с публикацией информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана сообщает, что по состоянию на 2 мая 2024 года сигналы о случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Кыргызской Республики в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в Российской Федерации не поступали. Вместе с тем Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики.

    Кыргызстанцам, не имеющим веских оснований для посещения России, рекомендовано воздержаться от поездок в страну до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию.

    - В случае возникновения непредвиденных обстоятельств или экстренных вопросов гражданам Кыргызской Республики необходимо обращаться по телефонам горячей линии в Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации (+7 925 115 50 47), а также в Консульский департамент министерства (+996 999 312 002), - говорится в сообщении.

    Ранее Таджикистан заявил послу РФ протест из-за нарушения прав таджикских граждан. Глава российского МИДа Сергей Лавров позвонил по телефону главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину и заверил, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити Холле» и не направлены против конкретной нации или религии. Министр отметил, что эти проверки носят временный характер.

    Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, после чего подожгли концертный комплекс. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500. По делу были  арестованы 12 человек. 

     

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Международные отношения Россия Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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